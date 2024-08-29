Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay
Delibekirli Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 15 arazöz, 2 su tankının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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