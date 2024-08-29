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Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Lugano maçı sonrası Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanşında Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından Papara Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
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Gündem

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Salim Taş  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay

Delibekirli Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 15 arazöz, 2 su tankının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin, karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


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