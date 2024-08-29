Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yeni eğitim öğretim yılında başlayacak Kur'an kurslarına davet
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında başlayacak Kur'an kurslarına vatandaşları davet etti.
Ankara
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Anlayışla, ilgiyle, şefkatle ve sevgiyle, milletimizin, yüce kitabımızın hayat veren ilke ve değerleriyle buluştuğu Kur'an kurslarımız 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da kapılarını tüm vatandaşlarımıza açıyor.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızdan gençlerimize, yetişkinlerden dezavantajlı gruplara kadar farklı alternatif programların yer aldığı Kur'an kurslarımıza tüm kardeşlerimizi bekliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.