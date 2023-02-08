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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
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Hatay'da enkaz altında kalan çocuk 62 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, UMKE ve askeri birlikler, depremden 62 saat sonra 6 yaşındaki Fatma Açıkgöz'ü enkazdan sağ çıkardı.

Zehra Melek Çat   | 08.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan çocuk 62 saat sonra kurtarıldı

Konya

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kunduracı Abbuş Sokak'taki bir bina enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, Fatma Açıkgöz'ü kurtarmayı başardı.

Alkışlar ve tekbirlerle enkazdan çıkarılan küçük çocuğa yakınları, "Korkma halacığım.", "Babaannen burada kuzum." diye seslendi. Babaannesi çocuğun elini öperek moral verdi.

Ağlayarak anne ve babasını soran çocuğu ekipler, "Halan da seninle geliyor." diye sakinleştirmeye çalıştı.

Depremden bir kişiyi daha sağ kurtaran ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Hatay'da görev yapan ekibin, 103 kişiyi enkazdan kurtardığı öğrenildi.

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