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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunuyor Hatay’ın Antakya ilçesindeki 600 Konutlar bölgesinde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor.
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Hatay'da depremden 42 saat sonra 45 yaşındaki kişi enkazdan çıkarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazından yaklaşık 42 saat sonra bir kişi kurtarıldı.

Hasan Hüseyin Kul, Deniz Açık   | 07.02.2023
Hatay'da depremden 42 saat sonra 45 yaşındaki kişi enkazdan çıkarıldı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, çöken 600 Konut Sitesi'nin enkazını termal kameralarla kontrol etti. Bu sırada ekipler, yığınların altında 45 yaşındaki İlhan Güneş'e ulaştı.

Depremden yaklaşık 42 saat sonra enkaz altından kurtarılan Güneş, ambulansta sağlık personelinin elini tuttu. Güneş, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yıkılan binalarda arama kurtarma ekipleri termal kameralarla çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, jandarma, sağlık, itfaiye ve gönüllü kurtarma ekipleri "Sesimi duyan var mı?" diye bağırarak enkazlar arasında yaralı arıyor. Yakınları enkaz altında kalan çok sayıda kişi de ekiplere destek veriyor.

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