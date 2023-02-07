Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a giden Ümraniye Belediyesi yardım ekipleri, 9 aylık hamile kadını depremden 40 saat sonra enkazdan çıkardı.
Istanbul
Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı arama-kurtarma ekipleri Hatay'daki çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı https://t.co/wIWTbBN8wm pic.twitter.com/bZiEzYapCY— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
Aksaray Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışan ekipler, 9 aylık hamile Nehir İlkova'yı depremden 40 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.