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Hatay'da depremde oluşan yarık havadan görüntülendi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğinde yarık meydana geldi.

Hasan Hüseyin Kul   | 11.02.2023
Hatay'da depremde oluşan yarık havadan görüntülendi Fotoğraf: Oğuz Yeter - AA

İstanbul

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Tepehan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde yarık oluştu.

Yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğindeki yarığın, zeytin bahçesini ikiye böldüğü görüldü.

Bu arada derin bir vadiyi andıran yarık havadan görüntülendi.

Deprem sırasında bomba patlamış gibi gürültü duyuldu

Tepehan Mahallesi Muhtarı Selahattin Kandemir, AA muhabirine, 5 bin nüfuslu mahallede 15'e yakın evin yıkıldığını ve birçok evde hasar oluştuğunu söyledi.

Deprem sırasında bomba patlamış gibi gürültü duyulduğunu anlatan Kandemir, "Yarık eve 300, 400 metre yakınlığında. Baktığımızda yeşil duman, arkasından da siyah duman çıktı. Aşırı gürültü oldu." dedi.

Kandemir, bahçenin depremden önce traktör sürülebilecek bir yer olduğunu ancak şimdi göçtüğünü dile getirdi.

Mahalle sakini çiftçi Cafer Hacıömeroğlu da deprem sırasında patlama olmuş gibi bir ses duyduklarını ve şiddetli sallandıklarını aktardı.

Göçükte kalan hayvanlarının çoğunun telef olduğunu belirten Hacıömeroğlu, "Burası dümdüz araziydi, mal sahibi, burayı eker biçerdi. Burayı görüyorsunuz, yarık en az 100 metreden fazla aşağı inmiş." şeklinde konuştu.

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