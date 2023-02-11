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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Kardelen Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğünde açıklamalarda bulunuyor Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Kardelen Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’taki Kültür Kent Sitesi’nde enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremden 127 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Bitlis'ten, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Adıyaman'a giden AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 72 yaşındaki Kazım Kaya'yı 127. saatte enkazdan kurtardı.

Şener Toktaş   | 11.02.2023
Adıyaman'da depremden 127 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Adıyaman

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'ten depremin en çok hasar verdiği kentlerden Adıyaman'a görevlendirilen UMKE ve AFAD ekipleri, Sümerevler Mahallesi Özer Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü.

Ekiplerce, depremden 127 saat sonra binanın enkazından kurtarılan 72 yaşındaki Kazım Kaya, ambulansla hastaneye götürüldü.

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