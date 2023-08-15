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Hatay'da denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.

Ali Kemal Zerenli  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Hatay'da denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu Kaynak: TFF

Hatay

Alınan bilgiye göre, 78 yaşındaki Sakıp Özberk, Arsuz'da yazlığının yakınında denize girdi.

Özberk'in gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen deniz polisleri, Özberk'i denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özberk'in cenazesi Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TFF'den Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sakıp Özberk, futbolcu olarak Reyhanlıspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında, teknik direktör olarak ise Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnu, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüplerinde görev yapmıştı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Sakıp Özberk için taziye mesajı

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk'in hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."


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