Hatay'da denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.
Hatay
Alınan bilgiye göre, 78 yaşındaki Sakıp Özberk, Arsuz'da yazlığının yakınında denize girdi.
Özberk'in gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen deniz polisleri, Özberk'i denizden çıkardı.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özberk'in cenazesi Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TFF'den Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı
TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— TFF (@TFF_Org) August 15, 2023
Futbolcu olarak Reyhanlıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında forma giyen Sakıp Özberk; teknik… pic.twitter.com/0k9u776e5L
Sakıp Özberk, futbolcu olarak Reyhanlıspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında, teknik direktör olarak ise Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnu, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüplerinde görev yapmıştı.
Bakan Osman Aşkın Bak'tan Sakıp Özberk için taziye mesajı
Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk'in hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."
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