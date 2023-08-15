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Hakkari'de terör operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sayim Harmancı  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Hakkari'de terör operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü üyelerine ve terör örgütü finansmanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınmış olup işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.


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