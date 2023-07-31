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Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Ali Kemal Zerenli, Salim Taş  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Gedik mevkisindeki bir evden dökülen közün ormanlık alana sıçraması sonucu bölgede yangın başladı.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 30 arazöz ve 80 personel bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Polis, yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla bir kişiyi gözaltına adı.

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