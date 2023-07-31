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TİKA’dan Bangladeş’te e-ticaretin geliştirilmesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Bangladeş hükümeti işbirliğinde Narayanganj bölgesinde kurulan “E-Ticaret Kolaylaştırma Merkezi” hizmete açıldı.

Büşranur Koca  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
TİKA’dan Bangladeş’te e-ticaretin geliştirilmesine destek Kaynak: TİKA

Ankara

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş hükümeti ve TİKA tarafından Narayanganj Bölgesi’nde kurulan “E-Ticaret Kolaylaştırma Merkezi”nin açılış törenine, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Ramis Şen, Bangladeş Bilgi ve İletişim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, TİKA Bangladeş Koordinatörü Şevki Mert ile Bangladeş Küçük ve Ev İçi Üreticiler Kurumu yetkilileri katıldı.

"UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesinde olan Bangladeş’in önemli geleneksel sanatlarından jamdani (müslin kumaş) üretiminin yaygın olarak yapıldığı Narayanganj bölgesinde kurulan merkeze, TİKA tarafından ihtiyaç duyulan bilişim ve depolama malzemeleri ile bir adet kamyonet desteği sağlandığı ifade edildi.

Sağlanan destekle çevirim içi pazar yerlerine ulaşma imkanı bulan üreticilerin, çevrim içi tanıtım ve pazarlama eğitimleri alarak ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırabilmelerinin hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, 2020'de 2,07 milyar dolar olan Bangladeş'teki e-ticaret pazar büyüklüğünün, 2023 yılı içinde 3 milyar doları aşmasının hedeflendiği kaydedildi.

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