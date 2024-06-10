Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Harlısu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, su ikmal aracı ile 55 personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.