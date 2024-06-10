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Tokat’ın Niksar ilçesinde Ustahasan köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ali Kemal Zerenli, Mert Murat Yaşar  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Harlısu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, su ikmal aracı ile 55 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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