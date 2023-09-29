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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Salim Taş  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay

Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 2 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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