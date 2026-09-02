Almanya’da bir tren istasyonunun yakınında patlama meydana geldi

Erbil Başay
02 Eylül 2026•Güncelleme: 02 Eylül 2026
Schwaben Nord Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Augsburg şehrindeki tren istasyonunun yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, patlama nedeniyle çevre caddelerde ve toplu taşımada aksamalar yaşandığı ifade edildi.
Augsburger Allgemeine gazetesi, patlamanın tren istasyonunun karşısında bulunan Bahnhof Caddesi’ndeki bir bankanın yanında meydana geldiğini bildirdi.
Gazete, patlamada 2 kişinin yaralandığını aktardı.