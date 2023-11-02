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Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde yeniden su sümbülleri görülmeye başlandı.

Lale Köklü Karagöz  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nden geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi.

Son yıllarda Asi Nehri üzerinde dönemsel görülen istilacı bir bitki türü olan su sümbülleri, nehirdeki canlılara da zarar veriyor.

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Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı

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