Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde yeniden su sümbülleri görülmeye başlandı.
Hatay
Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nden geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi.
Son yıllarda Asi Nehri üzerinde dönemsel görülen istilacı bir bitki türü olan su sümbülleri, nehirdeki canlılara da zarar veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.