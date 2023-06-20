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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Salim Taş  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa ve Samandağ ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

Bazı ev sahipleri çalışmaları takip etti.

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