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Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Tekirdağ'ın Merkez, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Şarköy, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçeleri ile Çanakkale'nin Merkez, Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Biga, Çan ve Bayramiç ilçelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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