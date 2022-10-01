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Dünya

Bağdat’ta çöken 5 katlı binada 13 kişi kurtarıldı, 8 kişi mahsur kaldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta sağlık merkezi olarak kullanılan 5 katlı bir bina çöktü.

Haydar Karaalp   | 01.10.2022
Bağdat’ta çöken 5 katlı binada 13 kişi kurtarıldı, 8 kişi mahsur kaldı

Bağdat

Bağdat’taki itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, enkazda kurtarma çalışmalarına başladı. 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binada kurtarılmayı bekleyen 8 kişinin de mahsur kaldığı ifade edildi.

Irak Sağlık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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