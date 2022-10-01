Bağdat’ta çöken 5 katlı binada 13 kişi kurtarıldı, 8 kişi mahsur kaldı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta sağlık merkezi olarak kullanılan 5 katlı bir bina çöktü.
Bağdat
Bağdat’taki itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, enkazda kurtarma çalışmalarına başladı. 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binada kurtarılmayı bekleyen 8 kişinin de mahsur kaldığı ifade edildi.
Irak Sağlık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.