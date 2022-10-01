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Dünya

Bosna Hersek'te halk yarın sandık başına gidecek

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçim, yarın yapılacak.

Lejla Biogradlija   | 01.10.2022
Bosna Hersek'te halk yarın sandık başına gidecek

Saraybosna

Ülkede devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere, iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyelerini belirlemek için kayıtlı 3 milyon 368 bin 666 seçmen, yerel saatle 07.00-19.00'da oy kullanacak.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunca (CIK) yapılan açıklamada, ülke genelinde 5 bin 903 sandığın açılacağı ifade edilirken seçim günü 60 bin gözlemcinin görev yapacağı belirtildi.

Yarınki seçimlere, 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katılıyor.

Seçmenler birden fazla oy kullanacak

FBIH'teki seçmenler Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken RS'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gidecek.

FBIH içinde yer alan Saraybosna, Tuzla, Zenica-Doboj, Una-Sana, Orta Bosna, Hersek-Neretva, Bosna-Podrinje, Batı Hersek, On ve Posavina olmak üzere 10 kantonda da seçmenler, milletvekili pozisyonu için oy kullanacak.

Devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçilecek.

Boşnak üyelik için Bakir İzetbegovic (Demokratik Eylem Partisi), Denis Becirovic (Sosyal Demokrat Parti-SDP) ve Mirsad Hadzikadic (Devlet Koalisyonu) aday olurken Hırvat üyelik için Zeljko Komsic (Demokratik Cephe ve Halk Birliği koalisyonu) ve Borjana Kristo (Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği) yarışacak.

Sırp üye ise Zeljka Cvijanovic (Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği), Mirko Sarovic (Sırp İlerleme Partisi), Vojin Mijatovic (RS SDP), Nenad Nesic (Demokratik Halk Birliği) ve Borislav Bijelic (Hayat Partisi) arasından seçilecek.

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