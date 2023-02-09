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Diyarbakır Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Ali Sezai Efendi Caddesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Hatay'da 3’ü çocuk 6 kişi enkazdan 68 saat sonra kurtarıldı

Hatay Kırıkhan'da çalışmalarını sürdüren Çorum Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 68 saat sonra 3’ü çocuk 6 kişiyi enkazdan çıkardı.

Tugay Göktürk, Serdar Coşkun   | 09.02.2023
Hatay'da 3’ü çocuk 6 kişi enkazdan 68 saat sonra kurtarıldı

Corum

Kırıkhan'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren UMKE, bir bina enkazından aldığı sesler üzerine gün içinde çalışmaya başladı.

Uzun uğraşlar sonucu depremden 68 saat sonra enkazdan 3'ü çocuk 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılanlar, ilk müdahalelerin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.


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