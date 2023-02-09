Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 45 yaşındaki kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta depremden yaklaşık 69 saat sonra 45 yaşındaki bir kişi enkazdan kurtarıldı.
Isparta
Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekibi, Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.
İsmet Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ISAK ekibi, depremden yaklaşık 69 saat sonra 45 yaşındaki Duran Şeker'e ulaştı.
Enkazdan sağ çıkarılan Şeker, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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