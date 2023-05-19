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Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

Hatay'da, su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ile ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla denizin derinliklerinde Atatürk portresinin olduğu Türk bayrağı açtı.

Sezgin Pancar  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

Hatay

Görüntü yönetmeni Ceylan ve ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için Sahil Güvenlik Komutanlığının katkılarıyla Samandağ ilçesi açıklarında dalış etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Keldağ Dalış Merkezi ve Çukurova Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü dalgıçları da katıldı.

Ekip, su altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin ve "Hatay benim şahsi meselemdir" sözünün yazıldığı Türk bayrağı açtı.

Hatıra fotoğrafının ardından dalgıçlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına su altına çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Dalış etkinliğinde denizin derinliklerindeki doğal yaşam ve güzellikler de görüntülendi.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun su altına taşındığı etkinlik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından canlı yayınlandı.

"Bu dalışı Anadolu Ajansı aracılığıyla canlı yayınlayarak bir ilke imza attık"

Ceylan, AA muhabirine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bayramı su altında kutlamak için ciddi hazırlık yaptıklarını belirten Ceylan, "Hatay'da böyle bir etkinliği planladıktan sonra provalar yaptık. Bu dalışı Anadolu Ajansı aracılığıyla canlı yayınlayarak bir ilke imza attık. Bu çok önemli bir detay. Katılımcıların hepsi çok iyiydi, tekrar teşekkür ediyoruz. Bir kere daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." dedi.

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