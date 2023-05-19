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Bandırma Gemi Müzesi ziyaretçilerine "19 Mayıs" sürecini gösteriyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun benzeri olan Bandırma Gemi Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ziyaretçilerini ağırladı.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Bandırma Gemi Müzesi ziyaretçilerine "19 Mayıs" sürecini gösteriyor Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun benzeri olan Bandırma Gemi Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ziyaretçilerini ağırladı.

2001 yılında yapılan ve 18 Mayıs 2003'te müze olarak hizmete giren Bandırma Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilgi gördü.

Bandırma Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti ve Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı gibi tarihi belgeler bulunuyor.

Görev talimatnamesi, İngiliz vizesi, karargah heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel yolculuğun anlatıldığı müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ile Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair vesikalar yer alıyor.

Gemi müzede ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası, Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giydiği kıyafetlerin replikaları, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan sureti, yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler de sergileniyor.

Ziyaretçilerden Yıldız Sıvıç, heyecan içinde olduğunu dile getirerek, "O anı yaşıyorsun. Güzel bir ambiyans." ifadesini kullandı.

Nuray Cantürk da ziyarette güzel duygular yaşadıklarını ve heyecanlandığını anlatarak, "Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Eşim ve çocuklarımla geldim." dedi.

Özlem Arık Aksu ise kızıyla Giresun'dan geldiğini belirterek, "Samsun'da Atatürk'ün ayak bastığı bu güzel günde burada olmaktan çok mutluyuz, gurur duyuyoruz. Çocuklarımıza da bu tarihi yaşatmak istedik." diye konuştu.

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