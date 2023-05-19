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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hiç sönmeyecek istikbal meşalemiz gençlerimize emanet

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Harun Kutbe  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hiç sönmeyecek istikbal meşalemiz gençlerimize emanet

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hiç sönmeyecek istikbal meşalemiz, egemenliğimizin teminatı gençlerimize emanet. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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