Hatay Samandağ'da enkazdan bir kadın ve torunu kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın ve torunu yaralı kurtarıldı.
Hatay
Atatürk Mahallesi Belediye Sokak'ta 4 katlı Baratçular Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekipler çalışma yaptı.
Çalışmalarda, 65 yaşındaki Zeynep Barutçu ile torunu Zeynel Abidin Barutçu'ya ulaşıldı.
Enkazdan ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarla yaralı çıkarılan Zeynep Barutçu ve torunu, hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.