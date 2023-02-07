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Kazakistan ekibi Gaziantep’te arama kurtarma çalışmalarına başladı

Kazakistan’ın gönderdiği ekip, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden Gaziantep’in İbrahimli semtinde arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Meiramgul Kussainova   | 07.02.2023
Kazakistan ekibi Gaziantep’te arama kurtarma çalışmalarına başladı

Kazakistan

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Gaziantep’in İbrahimli semtinde depremden etkilenen iki apartmanda arama kurtarma çalışması yapmak için ekibin ikiye bölündüğü bildirildi.

Açıklamada, “Birinci ekibimiz tamamen çökme tehlikesi altında olan 6 katlı apartmanda arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Bölge halkı söz konusu apartmanda hala insanların olabileceğini söyledi. Şu anda arama kurtarma köpeklerimiz işe dahil oldu.” bilgisi verildi.

İkinci ekibin ise semtte tamamen çöken bir binada çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, “Burada ekibimiz, enkazı kaldıracak ve daha fazla arama için enkazın altına inecek. Şimdiye kadar 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.” ifadesi kullanıldı.

Kazakistan’ın 41 kişilik ekibinde arama kurtarma uzmanları, sağlık çalışanları ve 3 özel eğitimli köpek bulunuyor.

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