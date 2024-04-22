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Hasan Kılıç hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Hasan Hüseyin Kul  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Hasan Kılıç hayatını kaybetti

İstanbul

​​​​​​​İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhu) rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Cenazesi, yarın (23 Nisan Salı) ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak" ifadeleri yer aldı.

Hasan Kılıç'ın cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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