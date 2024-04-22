Hasan Kılıç hayatını kaybetti
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhu) rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Cenazesi, yarın (23 Nisan Salı) ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak" ifadeleri yer aldı.
Hasan Kılıç'ın cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.