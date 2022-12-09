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Hakkari'de sürü halinde dağ keçisi görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi kırsalında sürü halinde ilerleyen dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sayim Harmancı   | 09.12.2022
Hakkari'de sürü halinde dağ keçisi görüntülendi

Hakkari

Belde kırsalındaki dağlık alanda çalışma yürüten Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Yüksekova arıza ekibi, onlarca dağ keçisinin bulunduğu sürüyü fark etti.

Ekipte yer alan Hamdi Tetik, dağ keçilerinin sürü halinde kaçışmalarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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