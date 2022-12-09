Hakkari'de sürü halinde dağ keçisi görüntülendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi kırsalında sürü halinde ilerleyen dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hakkari
Belde kırsalındaki dağlık alanda çalışma yürüten Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Yüksekova arıza ekibi, onlarca dağ keçisinin bulunduğu sürüyü fark etti.
Ekipte yer alan Hamdi Tetik, dağ keçilerinin sürü halinde kaçışmalarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.