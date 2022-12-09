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Türkiye, ABD'ye Türk boğazlarındaki emniyetin önemini anımsattı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüşmesinde Türk boğazlarının önemini ve buradan geçmek isteyen petrol tankerlerinin sigorta şirketlerinden teyit mektupları sunması gerektiği hususunu yineledi

Muhammet Tarhan   | 09.12.2022
Türkiye, ABD'ye Türk boğazlarındaki emniyetin önemini anımsattı

Ankara

Türk diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Adeyemo ile 7 Aralık Çarşamba günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Büyükelçi Önal, görüşmede koruma ve tazmin (P&I) şirketlerinin, tavan fiyatının üzerinde Rus petrolü taşıyan tankerlerin P&I sigortasının geçersiz olacağını duyurmaları üzerine, Türk boğazlarından geçmeyi planlayan petrol tankerleri için Türk makamlarına bahse konu sigorta şirketlerinden teyit mektuplarının sunulması ihtiyacına dikkati çekti.

Türk tarafı, İstanbul Boğazı'ndaki seyir, can, mal ve çevre emniyetinin önemini vurguladı.

Türk denizcilik makamları, Türk boğazlarından taşınacak petrolün menşeini ayırt etmelerinin mümkün olmaması ve tankerlerin geçerli P&I sigortası olmaksızın Türk sularına girmelerine izin verilemeyeceğine dair mutlak ulusal ve uluslararası yükümlülükler altında olmaları nedeniyle tankerlerden sigortalarının geçerliliğini kanıtlamalarını talep etmeye başlamıştı.

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