Dolar
37.97
Euro
41.57
Altın
3,052.34
ETH/USDT
1,636.00
BTC/USDT
82,084.00
BIST 100
9,275.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Kavaz, CEV Kupası finali rövanş maçında Asseco Resovia oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Hakkari'de sağanak ve toz taşınımı etkili oldu

Hakkari'de kuvvetli sağanak ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

Sayim Harmancı  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Hakkari'de sağanak ve toz taşınımı etkili oldu Fotoğraf:Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Kentte iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı yol ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Doğanlı köyü mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları Hakkari-Çukurca kara yolunda ulaşımı aksattı.

Bölgeye giden Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yoldaki kaya parçalarını temizledi.

Akşam saatlerinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve yüksek kesimlerde görüş mesafesi düştü.

Yağmur, zaman zaman toz zerrecikleri dolayısıyla çamur haline dönüştü.

Yetkililer, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile KKTC arasında "taksi helikopter" seferleri başladı
Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti
İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla riskli yapıların dönüşümü devam ediyor
Turkcell'den iletişim hizmetlerindeki aksaklığa ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu havalimanında karşıladı

Benzer haberler

Hakkari'de sağanak ve toz taşınımı etkili oldu

Hakkari'de sağanak ve toz taşınımı etkili oldu

Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Meteorolojiden Güneydoğu için toz taşınımı uyarısı

Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oluyor

Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oluyor
Bahar yağışları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı

Bahar yağışları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet