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Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu

Hakkari'nin Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde sağanak nedeniyle taşkınlar yaşandı, elektrik direkleri devrildi.

Hikmet Temeş, Mehmet Dayan, Sıraç Karadeniz  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu

Hakkari

Şemdinli'de iki gündür etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Derelerin taştığı ilçede birçok noktada heyelan yaşandı, devrilen bazı elektrik direkleri ekipler tarafından onarıldı.

Yağıştan dolayı Şemdinli-Derecik ve Şemdinli-Aktütün kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çukurca ilçesinde de şiddetini artıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede belediye ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için önlem aldı.

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