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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Yenisahra-Barbaros Kentsel Dönüşüm gündemli toplantıda konuşuyor.
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Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili "vatandaşlık" konusu üzerinden yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nde "Son iki ayda kaç kişi vatandaş oldu?" başlığıyla yayımlanan köşe yazısında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilişkilendirilerek "vatandaşlık" konusu üzerinden Başkanlığı hedef alan iddialar ortaya atıldığı belirtildi.

İddiaların gerçek dışı olduğu ifade edilen açıklamada, Başkanlığın 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde sadece yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yürüttüğü ve köşe yazısında iddia edildiği gibi idare tarafından Türk vatandaşlığı verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

Seçmen listesinin askıya çıktığı süreçte Göç İdaresi Başkanlığı ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arasındaki trafiğin yoğunlaştığı yönündeki iddianın da gerçeklik taşımadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasaya göre, sadece Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkına sahip olduğu açıktır. Bununla birlikte, YSK ile başkanlığımız arasında ortak iş ve işlem olmadığı gibi herhangi bir resmi yazışma da bulunmamaktadır. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, eksik ve yanlış bilgilerle kaleme alındığı görülen bahsi konu köşe yazısındaki idaremizle ilgili mesnetsiz iddiaların hiçbir satırı gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanlığımızı hedef alan bu tür yalan haberlerin ve açıklamaların son bulmayacağını biliyoruz. Kamuoyunun resmi beyanlara dayanmayan ve tamamen algı oluşturmaya yönelik bu tür iddia ve iddia sahiplerine itibar etmemesi büyük önem arz etmektedir."


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