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Hakkari'de mağaraya gizlenmiş tanksavar silahları ele geçirildi

Hakkari kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, tanksavar silahları ve mühimmat bulundu.

Sayim Harmancı   | 10.10.2021
Hakkari'de mağaraya gizlenmiş tanksavar silahları ele geçirildi

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kent kırsalında dün operasyon düzenleyen ekipler, mağaraya gizlenmiş 3 AT-4 tanksavar silahı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör ve 100 mühimmat ele geçirdi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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