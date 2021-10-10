Hakkari'de mağaraya gizlenmiş tanksavar silahları ele geçirildi
Hakkari kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, tanksavar silahları ve mühimmat bulundu.
Hakkari
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Kent kırsalında dün operasyon düzenleyen ekipler, mağaraya gizlenmiş 3 AT-4 tanksavar silahı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör ve 100 mühimmat ele geçirdi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.