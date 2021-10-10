Dolar
8.97
Euro
10.38
Altın
1,756.66
ETH/USDT
3,550.00
BTC/USDT
55,220.00
BIST 100
1,398.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'den 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Rusya'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı uçak kazası için taziye açıklaması yaptı.

Behlül Çetinkaya   | 10.10.2021
Türkiye'den 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Rusya'ya başsağlığı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19'a karşı tam aşılananların oranı yüzde 4,57'ye çıktı
İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların oranı yüzde 80'i geçti
Aşı yaptırmayı ihmal eden Kovid-19 hastası: Aşı olmayan insan kendi katili gibidir
Rize'de sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor
ABD'li ilaç firması Moderna, Kovid-19 aşısını zengin ülkelere satmakla suçlanıyor

Benzer haberler

Türkiye'den 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Rusya'ya başsağlığı

Türkiye'den 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Rusya'ya başsağlığı

Türkiye'den çok kişinin hayatını kaybettiği tekne kazası nedeniyle Kongo'ya başsağlığı

Rusya'da Kovid-19 günlük ölüm vakaları dört gündür 900'ün üzerinde seyrediyor

Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı

Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı
Rusya'da 936 ile Kovid-19 kaynaklı 'günlük en yüksek' can kaybı kaydedildi

Rusya'da 936 ile Kovid-19 kaynaklı 'günlük en yüksek' can kaybı kaydedildi
Japonya ile Rusya ikili barış anlaşması müzakerelerini sürdürecek

Japonya ile Rusya ikili barış anlaşması müzakerelerini sürdürecek