Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu tutuklandı.
Hakkari
Cevher'i Polisevinde yemek yediği esnada silahla 3 el ateş açarak şehit eden ve olay yerinden kaçtığı esnada görevli polislerce ayağından vurularak yaralı yakalanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Çulcu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Çulcu çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.