Dolar
18.64
Euro
19.78
Altın
1,789.94
ETH/USDT
1,196.50
BTC/USDT
16,795.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşuyor
logo
Gündem

Hakkari'de ekipler üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ulaş Güven   | 16.12.2022
Hakkari'de ekipler üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele ediyor

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, son günlerde etkili olan yağışın ardından kardan kapanan İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'nin yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yaklaşık 17 kilometrelik yolun yarısını açtı.

Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
PKK'lı teröristlerin katlettiği bebek ve çocuklar anısına Şırnak'taki anaokuluna kütüphane kuruldu
Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı
Hakkari'de ekipler üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele ediyor
Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret
Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolu yarın açılacak

Benzer haberler

Hakkari'de ekipler üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele ediyor

Hakkari'de ekipler üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele ediyor

Hakkarili öğrenciler 7 ay emek verdikleri bilgi yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

Hakkari'de sürü halinde dağ keçisi görüntülendi

Yollarda kepçe operatörlüğü, yeşil sahada teknik direktörlük yapıyor

Yollarda kepçe operatörlüğü, yeşil sahada teknik direktörlük yapıyor
Hakkari'de eski okul binaları köylüler için kurs merkezi oldu

Hakkari'de eski okul binaları köylüler için kurs merkezi oldu

Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet