Hakkari'de ekipler üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele ediyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor.
Hakkari
Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, son günlerde etkili olan yağışın ardından kardan kapanan İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'nin yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yaklaşık 17 kilometrelik yolun yarısını açtı.
Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.