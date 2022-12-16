Dolar
18.65
Euro
19.78
Altın
1,789.24
ETH/USDT
1,197.30
BTC/USDT
16,898.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sarp Özer   | 16.12.2022
Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

Ankara

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na geldi.

Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Özdem Koçer’den faaliyetlere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı
Hakkari'de ekipler üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele ediyor
Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret
Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolu yarın açılacak
Thodex'te dolandırıcılık davası ertelendi

Benzer haberler

Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret

Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret

Pençe-Kilit bölgesinde ağır yaralanan üsteğmen Yavuz şehit oldu

Çinli ve ABD'li diplomatlar, Tayvan sorununun hassasiyetle ele alınmasında mutabık kaldı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan tepkisi: Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan tepkisi: Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil
Ani Ören Yeri'ni elektrikli faytonla bir yılda yaklaşık 15 bin kişi gezdi

Ani Ören Yeri'ni elektrikli faytonla bir yılda yaklaşık 15 bin kişi gezdi
Milli Savunma Bakanı Akar: Terör örgütünde çöküş hızlandı

Milli Savunma Bakanı Akar: Terör örgütünde çöküş hızlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet