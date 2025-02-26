Hakkari'de dağdan kopan kaya otomobile isabet etti
Hakkari'de dağdan kopan kayanın isabet ettiği otomobil hasar gördü.
Hakkari
Sürücüsü öğrenilemeyen 24 K 16662 Irak plakalı otomobile, Hakkari-Van kara yolunun Depin mevkisinde seyir halindeyken dağdan kopan kaya isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
İçindekilerin yara almadan kurtulduğu otomobil hasar gördü.
Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, kayaların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.