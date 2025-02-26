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Hakkari'de dağdan kopan kaya otomobile isabet etti

Hakkari'de dağdan kopan kayanın isabet ettiği otomobil hasar gördü.

Hikmet Temeş  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Hakkari'de dağdan kopan kaya otomobile isabet etti Fotoğraf: Hikmet Temeş/AA

Hakkari

Sürücüsü öğrenilemeyen 24 K 16662 Irak plakalı otomobile, Hakkari-Van kara yolunun Depin mevkisinde seyir halindeyken dağdan kopan kaya isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

İçindekilerin yara almadan kurtulduğu otomobil hasar gördü.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, kayaların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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