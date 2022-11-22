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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

Hakkari'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan aileler, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Sayim Harmancı, Hikmet Temeş   | 22.11.2022
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler İstanbul'daki terör saldırısını kınadı Fotoğraf: Hikmet Temeş/AA

Hakkari

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri el ele" yazılı pankartlar, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa götürülen Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Bölücü terör örgütünün yurt içi ve yurt dışında sıkıştıkça çaresizliğini bu tür kalleş eylemler yaparak gizlemeye çalıştığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Teröristler ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar, kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklar. Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyoruz. Bir kez daha terör saldırısında vefat eden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."

Ailelere bazı şehit ve gazi yakınları da destek verdi.

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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

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