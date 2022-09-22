Dolar
18.36
Euro
18.13
Altın
1,680.24
ETH/USDT
1,308.00
BTC/USDT
19,215.00
BIST 100
3,306.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı
logo
Gündem

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Sayim Harmancı   | 22.09.2022
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde pankart, döviz, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak tepkilerini ortaya koyan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşmak isteyen terör mağduru aileler olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Hakkari'de 33. haftadır haykırdıklarını ve haykırmaya devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Şunu bilin ki çocuklarımız kimseye piyon olmayacak. PKK ve yandaşları, annelerin gözyaşlarında boğulacaktır. Türkiye'nin bir terör sorunu vardır. Kürtlere yaşam hakkı tanımayan da terör örgütleridir. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Anneler kazanacak, HDP ve PKK kaybedecek." diye konuştu.

Kardeşi dağa kaçırılan Rıdvan Çiftçi de 2014'te kardeşini bir köye kaçırıp ellerini ve kollarını bağlayarak dağa götürenlerin hepsinin yakalandığını aktardı.

Çiftçi, ailelerin evlatlarına kavuşması için eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Kızı dağa kaçırılan Zübeyde Koç da 9 yıldır tüm çabalarına rağmen kızından haber alamadığını dile getirerek, "Ben evladımı, kızımı, şerefimi, namusumu istiyorum. 9 yıldır evlat acısı yaşıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın'da sağanak etkili oluyor
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Emekçileri koruyacağız
Kaş'ta ağaçlandırma sahasında yeniden çıkan yangın seralara sıçradı
Bakan Karaismailoğlu Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu: Bir yılda 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Benzer haberler

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Atina'da toplu ulaşım çalışanlarından 24 saatlik grev

'Elmacı Dede' Denizli'den Hakkari'deki askerlere üzüm getirdi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yakalandı

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yakalandı
Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi
KKTC'den, GKRY'nin "Kıbrıs Türklerini köylerinden çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasına tepki

KKTC'den, GKRY'nin "Kıbrıs Türklerini köylerinden çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet