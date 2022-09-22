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Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı
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Bartın'da sağanak etkili oluyor

Selim Bostancı   | 22.09.2022
Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde sağanak etkisini gösteriyor.

Çayaltı köyünde derenin taşması sonucu Kurucaşile tünel şantiyesine ait atölye ile kimsenin yaşamadığı öğrenilen bir evin birinci katını su bastı.

İlçede aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Ova Tekkeönü sahil köyünden gelen suyun denize dökülmesi sonrasında limanda suyun rengi değişti.

Sahilde köylüler akıntıyla gelen odunları topladı.

Kurucaşile belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede olası olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın sabahtan itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği belirtildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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