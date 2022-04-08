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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemini sürdürdü

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde düzenledikleri eylemlerine bu hafta da devam etti.

Sayim Harmancı, Hikmet Temeş   | 08.04.2022
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemini sürdürdü Fotoğraf:Hikmet Temeş/AA

Hakkari

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri, Diyarbakır anneleri ile omuz omuza evlat nöbetinde" yazılı pankart, dövizler, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarını taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak parti binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, azimle seslerini yükselten anneler sayesinde terör örgütünün elinde bulunan evlatlarını kurtaracaklarına inandıklarını söyledi.

Evlat nöbetindeki tüm annelerle birlikte terörün son bulmasını istediklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Teröre lanet ediyoruz. Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır, bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Ailelerin eylemine bazı şehit yakınları da destek verdi.

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