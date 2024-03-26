Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığın kapattığı köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Hakkari
İlçeye 40 kilometre mesafedeki Yeşiltaş köyünün yolu, 3 gün önce çığın nedeniyle kapandı.
İhbar üzerine İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, zorlu çalışmanın ardından yolu kardan temizleyerek ulaşıma açtı.
Köy sakinleri, ekiplere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.