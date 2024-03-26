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Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığın kapattığı köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Ulaş Güven  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Yeşiltaş köyünün yolu, 3 gün önce çığın nedeniyle kapandı.

İhbar üzerine İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, zorlu çalışmanın ardından yolu kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

Köy sakinleri, ekiplere teşekkür etti.

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