MSB'den "İsrail ile işbirliği" iddialarına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyetlerinin bulunmadığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastane, okul, ibadethane, mülteci kampı ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerinin devam ettiği belirtildi.
- Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti yapıldığı" iddiaları, manipülasyon amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede, Milli Savunma Bakanlığının, İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.