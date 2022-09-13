Dolar
18.24
Euro
18.49
Altın
1,723.77
ETH/USDT
1,709.10
BTC/USDT
22,365.00
BIST 100
3,693.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
logo
Gündem

Hak İnsani Yardım Derneğinden selin etkilediği Pakistan’a yardım

Hak İnsani Yardım Derneği sel felaketinden etkilenen Pakistan’a insani yardım ulaştırdı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 13.09.2022
Hak İnsani Yardım Derneğinden selin etkilediği Pakistan’a yardım

Istanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Pakistan'da insani yardım çalışması gerçekleştirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki "İyilik Treni" seferlerine de destek veren dernek, temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra yüzlerce çadırı bölgedeki afetzedelere ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek temsilcisi Sami Çavuş, felaketin ardından bölgeye hızlıca intikal ettiklerini belirtti.

Selden en çok etkilenen Rajan Pur ile Rahim Yar Khan afet bölgelerinde yardım çalışmalarını başlattıklarını anlatan Çavuş, "Bu zor günlerde Türk halkının Pakistan'a olan desteği son derece önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Pakistan’daki yardım çalışmalarına "www.hakinsaniyardim.org.tr" internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, dernek genel merkezinden veya "0212 212 51 51" numaralı telefondan destek verilebileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı, Azerbaycan’la barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalı
Hak İnsani Yardım Derneğinden selin etkilediği Pakistan’a yardım
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Ankara'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı
Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı

Benzer haberler

Hak İnsani Yardım Derneğinden selin etkilediği Pakistan’a yardım

Hak İnsani Yardım Derneğinden selin etkilediği Pakistan’a yardım

AFAD Pakistan'daki sel felaketinde ihtiyaç sahipleri için çadır kurmayı sürdürüyor

Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'ın Svat bölgesindeki selin yol açtığı yıkım, köylüleri zor durumda bıraktı

Pakistan'ın Svat bölgesindeki selin yol açtığı yıkım, köylüleri zor durumda bıraktı
Güney Asya'da iklim değişikliği ve altyapı eksikliğinin bedeli taşkınlar

Güney Asya'da iklim değişikliği ve altyapı eksikliğinin bedeli taşkınlar
Pakistan’da selle gelen yıkımın bilançosu ağır oldu

Pakistan’da selle gelen yıkımın bilançosu ağır oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet