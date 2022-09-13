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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Emrah Gökmen   | 13.09.2022
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak faaliyet yürüttüğüne dair beyanlar bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul, Adana, İzmir ve Isparta'da şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 3'ü ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonda aranan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, örgüt adına himmet, polis okullarına öğrenci yönlendiren, askeri personel ile örgütsel olarak ilgilenen mahrem imam, örgütün bölge yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 13 şüphelinin adreslerini belirledi.

İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru, 2 öğretmen ve halen görevde olan infaz koruma memurunun da olduğu 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan adresinde bulunamayan firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.


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