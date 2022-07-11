Dolar
17.37
Euro
17.49
Altın
1,735.00
ETH/USDT
1,145.90
BTC/USDT
20,450.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz kentinde akşam antrenmanı ile sürdürüyor.
logo
Gündem

Hacılar Kabe'ye veda etmeye hazırlanıyor

Kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde şeytan taşladı.

Enes Kaplan   | 11.07.2022
Hacılar Kabe'ye veda etmeye hazırlanıyor

Mekke

Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, haccın gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

Kurbanları kesilip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde şeytan taşlamayı sürdürdü.

Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları 7'şer taşı bayramın ikinci ve üçüncü günü sırayla "küçük, orta ve büyük şeytan"a attı. Hacıların üçüncü gün şeytan taşlaması devam ediyor.

Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğu yakında veda edecekleri Kabe'ye yönelen hacılar, veda tavafı yapmak üzere Cemerat'tan Mescid-i Haram'a yürüdü.

Buraya ulaşan hacılar, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Mekke'ye veda

Hacıların kutsal yolculuğunda sona yaklaşılırken, Türkiye'den kafilelerle hareket ederek kutsal topraklara gelen hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı. Mekke'ye gelen hacılar yarından itibaren kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başlayacak.

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise Mekke'ye veda ederek, Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek.

Kutsal topraklardan Türkiye'ye dönüşler, 14 Temmuz'da başlayacak, son kafile ise 8 Ağustos'ta hareket edecek.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları tamamlandı
Hacılar Kabe'ye veda etmeye hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa soykırımında rolü olanların kendilerini aklama yarışına girmeleri utanç verici
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Srebrenista'daki soykırımı asla unutturmayacağız

Benzer haberler

Hacılar Kabe'ye veda etmeye hazırlanıyor

Hacılar Kabe'ye veda etmeye hazırlanıyor

Yaklaşık bir milyon Müslüman hacı oldu

Hacı adayları Arafat'ta

Hacı adaylarının Arafat heyecanı

Hacı adaylarının Arafat heyecanı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac dönemini irşat için önemli bir fırsat olarak görüyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac dönemini irşat için önemli bir fırsat olarak görüyoruz
Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor

Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor