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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Özcan Yıldırım   | 11.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, en büyük temennilerinin Ukrayna'ya barışın gelmesi olduğunu belirterek, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasında çözümün her halükarda diplomasi yoluyla olacağını, bunun için de müzakere masasının açık tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı video mesajında Türkçe yaptığı bayram tebriği için kendisine ayrıca teşekkür etti.

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