Hacettepe Çocuk Üniversitesinin yaz programı 10 Ağustos'ta başlayacak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çocukları erken yaşta bilimin, sanatın ve keşfin dünyasıyla buluşturmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'ın öncülüğünde kurulan ve koordinatörlüğünü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin'in üstlendiği Hacettepe Çocuk Üniversitesi, ilk kez bu yaz çocuklar için kapılarını açıyor.

Çocuk Üniversitesinin ilk büyük etkinliği olan yaz dönemi programı, 10-21 Ağustos tarihlerinde Beytepe Kampüsü'nde yapılacak.

İki hafta sürecek programda 8-13 yaşlarındaki çocuklar, üniversite ortamında 8 AR-GE laboratuvarında, 12 branşta ve 70'in üzerinde etkinlikte, robotik ve yapay zekadan tarih ve coğrafyaya, biyolojiden fiziğe, matematikten müziğe ve resme kadar birçok alanı deneyimleme imkanı bulacak.

Katılımcılar, bilim insanlarıyla bir araya gelerek deney yapacak, tasarlayacak, üretecek ve kendi çalışmalarını sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erçetin, hazırladıkları programla çocukların, yalnızca bilgiyi değil merak, özgüven, ekip çalışması, problem çözme, yaratıcılık, sosyal ve duygusal gelişim gibi hayat boyu işe yarayacak becerilerinin de geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Etkinliklerde bilim ve sanat ile öğrenme ve oyunun iç içe geçtiğini aktaran Erçetin, çocukların kabiliyet ve kapasitelerinin gelişmesine ve sosyal ve duygusal gelişimlerine destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Erçetin, tüm çalışmaların, çocuğun üstün yararı ilkesi esas alınarak, güvenli ve denetimli ortamlarda yürütüldüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Program merak, güven, kapsayıcılık, yaratıcılık, bilimsel düşünce, doğa sevgisi, işbirliği ve saygı değerleri üzerine kuruluyor. Her çocuğun içinde ışıl ışıl bir merak ve eşsiz bir potansiyel vardır. Bize düşen, o merakı beslemektir. Bir çocuğun merakı, tıpkı bir kelebeğin kanat çırpışı gibi büyük dönüşümleri başlatabilir. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bu keşif yolculuğuna gönülden davet ediyoruz."