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Hac kurası yarın çekilecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kurası yarın çekilecek.

Fırat Taşdemir  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Hac kurası yarın çekilecek

Ankara

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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